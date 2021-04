Advertising

trevisotoday : Si è spento Rino Bubola, ultimo bersagliere reduce della Seconda Guerra Mondiale -

Ultime Notizie dalla rete : spento Rino

TrevisoToday

a quel punto corse il più veloce possibile finché, ormai esausto, non si fermò. In seguito, con l'aiuto di brave persone, trovò il modo di arrivare fino a Vicenza per poi salire fino al ...L'istrione colored " è stato pittore, attore e cantante " che ieri si èall'età di 91 anni. ... Da qui decollarono Claudio Lolli,Gaetano, Stefano Rosso, Mimmo Locasciulli, Renzo Zenobi, ...L’infettivologo ha difeso le sue idee riguardo le riaperture a spada tratta e, dopo aver rimarcato la sua indipendenza, ha lanciato una chiara accusa al collega genovese ...Un Massimo Galli senza riserva è ospite nel salotto di Myrta Merlino nella puntata di mercoledì 21 aprile a L’aria che tira ...