Salvini, "Oggi è 25 aprile, parliamo di libertà". E lancia la pagina 'No coprifuoco' Salvini lancia la pagina 'No coprifuoco'. Il leader leghista continua nella sua battaglia contro le restrizioni. ROMA – Matteo Salvini lancia la pagina No coprifuoco. Nel giorno della Liberazione in una diretta Facebook il leader della Lega annuncia l'idea di un portale per consentire agli italiani di manifestare il proprio dissenso contro il nuovo decreto firmato dal premier Draghi. "Combattiamo questo pregiudizio di cui qualcuno vede solo rosso – ha detto nella diretta il numero uno di via Bellerio – per ideologia vede solo chiusure. Oggi è il 25 aprile e parliamo di libertà". La pagina 'no coprifuoco' L'idea del leader della Lega è quella di raccogliere ...

