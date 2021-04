Quei giovani partigiani: belli e felici, perché in pace con la loro coscienza (Di domenica 25 aprile 2021) In occasione del 25 Aprile abbiamo chiesto ad Angelo Bendotti, presidente dell’Isrec di Bergamo, di offrirci alcuni spunti di riflessione per celebrare questo giorno che ricorda la Liberazione dal regime fascista. Da più parti ormai, con un accanimento tanto insistente quanto sospetto, è in atto un vero e proprio attacco ai valori morali e politici dell’antifascismo e della Resistenza, con la sempre più chiara intenzione di ribaltare i giudizi di una lunga stagione di studi e di ricerche. Nel nuovo clima che tende a non distinguere, ad appiattire i fatti rilevanti, è sempre più facile per gli avversari mettere in dubbio anche le certezze acquisite, quelle che sono – o dovrebbero essere – patrimonio comune di un’intera collettività. Lo “scandalo” della Resistenza armata al nazifascismo deve essere praticamente cancellato: così verranno meno, con le ragioni di quella che fu la vicenda ... Leggi su bergamonews (Di domenica 25 aprile 2021) In occasione del 25 Aprile abbiamo chiesto ad Angelo Bendotti, presidente dell’Isrec di Bergamo, di offrirci alcuni spunti di riflessione per celebrare questo giorno che ricorda la Liberazione dal regime fascista. Da più parti ormai, con un accanimento tanto insistente quanto sospetto, è in atto un vero e proprio attacco ai valori morali e politici dell’antifascismo e della Resistenza, con la sempre più chiara intenzione di ribaltare i giudizi di una lunga stagione di studi e di ricerche. Nel nuovo clima che tende a non distinguere, ad appiattire i fatti rilevanti, è sempre più facile per gli avversari mettere in dubbio anche le certezze acquisite, quelle che sono – o dovrebbero essere – patrimonio comune di un’intera collettività. Lo “scandalo” della Resistenza armata al nazifascismo deve essere praticamente cancellato: così verranno meno, con le ragioni di quella che fu la vicenda ...

