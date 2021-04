Parco del Taburno, finanziati lavori per riqualificazione luoghi di particolare bellezza (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riguardo la tutela dell’ambiente e dei luoghi presenti nell’area protetta del Taburno Camposauro, l’Ente Parco, guidato dal Presidente Costantino Caturano, in sinergia con diversi Comuni, sta avviando una serie di attività finalizzate a realizzare interventi utili a migliorare e rendere fruibili aree di grande attrazione turistica. Nello specifico, anche in virtù di una nuova sensibilità e di una crescente e proficua collaborazione con le amministrazioni comunali, l’Ente Parco ha programmato il finanziamento di piccoli lavori di riqualificazione e manutenzione di luoghi di particolare bellezza non solo ambientale, ma anche culturale. Ad esempio, a seguito della sottoscrizione di un protocollo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riguardo la tutela dell’ambiente e deipresenti nell’area protetta delCamposauro, l’Ente, guidato dal Presidente Costantino Caturano, in sinergia con diversi Comuni, sta avviando una serie di attività finalizzate a realizzare interventi utili a migliorare e rendere fruibili aree di grande attrazione turistica. Nello specifico, anche in virtù di una nuova sensibilità e di una crescente e proficua collaborazione con le amministrazioni comunali, l’Enteha programmato il finanziamento di piccolidie manutenzione didinon solo ambientale, ma anche culturale. Ad esempio, a seguito della sottoscrizione di un protocollo ...

albertoangela : Domani a #PassaggioANordOvest, alle 11.25 su @RaiUno, andremo tra le risaie del vercellese per visitare il Parco de… - SkyTG24 : Parco del Vesuvio, scoperti animali in pessime condizioni - anteprima24 : ** Parco del Taburno, finanziati lavori per riqualificazione luoghi di particolare bellezza **… - Gianmar26145917 : RT @pallino21253332: @FrancescoMon66 @Gianmar26145917 Peccato che 5 anni fa la storia di Latina fu cancellata, togliendo l'intitolazione de… - pallino21253332 : @IrridenteL @Gianmar26145917 @kategullo75 Mossa elettorale. I latinensi si inferocirono quando 5 anni fa tolse l'in… -

Ultime Notizie dalla rete : Parco del Il testo inviato al Parlamento, 220 mld gli investimenti totali Il Governo investe nell'aggiornamento del parco tecnologico e delle attrezzatture per diagnosi e cura, con l'acquisto di 3.133 nuove grandi attrezzature, e nelle infrastrutture ospedaliere, ad ...

Il Recovery trasmesso in Parlamento, 'intervento epocale' Il Governo investe nell'aggiornamento del parco tecnologico e delle attrezzatture per diagnosi e cura, con l'acquisto di 3.133 nuove grandi attrezzature, e nelle infrastrutture ospedaliere, ad ...

Il Parco del Colosseo riapre al pubblico TusciaUp Omicidio Diabolik, a sparare fu killer professionista albanese ''Ciò che possiamo rivelare oggi è che a sparare è stato un sicario professionista di nazionalità albanese. Alto, corporatura atletica, occhiali da sole, una bandana in testa, maglia e pantaloni da fi ...

L'Italia del grande cinema, strada per strada Sempre più viali, piazze, vicoli, parchi e scuole intitolati a registi, attori e film. Totò in testa, ma anche Fellini, Magnani, ...

Il Governo investe nell'aggiornamentotecnologico e delle attrezzatture per diagnosi e cura, con l'acquisto di 3.133 nuove grandi attrezzature, e nelle infrastrutture ospedaliere, ad ...Il Governo investe nell'aggiornamentotecnologico e delle attrezzatture per diagnosi e cura, con l'acquisto di 3.133 nuove grandi attrezzature, e nelle infrastrutture ospedaliere, ad ...''Ciò che possiamo rivelare oggi è che a sparare è stato un sicario professionista di nazionalità albanese. Alto, corporatura atletica, occhiali da sole, una bandana in testa, maglia e pantaloni da fi ...Sempre più viali, piazze, vicoli, parchi e scuole intitolati a registi, attori e film. Totò in testa, ma anche Fellini, Magnani, ...