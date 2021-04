Morata: “Resto alla Juve? Io vorrei a vita, ma il calcio è un negozio. Non lo so” (Di domenica 25 aprile 2021) Alvaro Morata, attaccante della Juventus, autore del gol del pari di oggi al Franchi, ha parlato così ai microfoni di Sky: “Il gol? alla fine non si ricorda nessuno come li fai se non portano alla vittoria. Abbiamo avuto la possibilità di farne altri ma non ci siamo riusciti. Abbiamo avuto un atteggiamento migliore nel secondo tempo, ci farà vincere le prossime partite”. Hai avuto garanzie? Resterai?“Io sono un calciatore professionista e devo dare il massimo finché son qui. Tutti sanno giocherei qui a vita, il calcio è un negozio, un business e noi non abbiamo sempre possibilità di scegliere. Abbiamo una finale da vincere, sono contento qua e dobbiamo solo puntare a quello”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Alvaro, attaccante dellantus, autore del gol del pari di oggi al Franchi, ha parlato così ai microfoni di Sky: “Il gol?fine non si ricorda nessuno come li fai se non portanovittoria. Abbiamo avuto la possibilità di farne altri ma non ci siamo riusciti. Abbiamo avuto un atteggiamento migliore nel secondo tempo, ci farà vincere le prossime partite”. Hai avuto garanzie? Resterai?“Io sono un calciatore professionista e devo dare il massimo finché son qui. Tutti sanno giocherei qui a, ilè un, un business e noi non abbiamo sempre possibilità di scegliere. Abbiamo una finale da vincere, sono contento qua e dobbiamo solo puntare a quello”. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

