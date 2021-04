Matteo Salvini lancia una petizione per eliminare il coprifuoco: ecco dove firmare (Di domenica 25 aprile 2021) “NOI, donne e uomini liberi d’Italia, chiediamo la cancellazione dell’insensato coprifuoco e la riapertura di TUTTE le attività nelle zone (gialle o bianche) in cui il virus sia sotto controllo”. Questa la petizione online lanciata da Matteo Salvini sottoscrivibile qui: https://legaonline.it/nocoprifuoco/. Il leader della Lega si fa promotore di una battaglia di democrazia. Il coprifuoco è una della tante misure incostituzionali, antidemocratiche ed insensate, imposte in questa fase storica dai grillo comunisti, coloro che vogliono un’Italia depressa e rinchiusa in casa. Leggi su laprimapagina (Di domenica 25 aprile 2021) “NOI, donne e uomini liberi d’Italia, chiediamo la cancellazione dell’insensatoe la riapertura di TUTTE le attività nelle zone (gialle o bianche) in cui il virus sia sotto controllo”. Questa laonlineta dasottoscrivibile qui: https://legaonline.it/no/. Il leader della Lega si fa promotore di una battaglia di democrazia. Ilè una della tante misure incostituzionali, antidemocratiche ed insensate, imposte in questa fase storica dai grillo comunisti, coloro che vogliono un’Italia depressa e rinchiusa in casa.

Advertising

LegaSalvini : L’unico a chiamarlo? Matteo Salvini. - fattoquotidiano : 'In fondo dovremmo essere riconoscenti all’on. Claudio Borghi Aquilini, perché ha il coraggio di dire, senza pensar… - Noiconsalvini : NO COPRIFUOCO, MATTEO SALVINI LANCIA LA RACCOLTA FIRME NEL GIORNO DELLA LIBERAZIONE 'Perché non si può uscire di ca… - Nicola23453287 : RT @philmarit: Pietro Senaldi smaschera Massimo D'Alema: 'Matteo Salvini squadrista? Da che pulpito'. Cosa non ricorda - Dr_Feelgood2000 : @grayfox850 Matteo Salvini è sovrappeso, ma scherza da anni e cerca di instillare in te l'amore per il Cremlino. -