LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2021 in DIRETTA: foratura per Tadej Pogacar! (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23 Si muove un uomo della Trek-Segafredo, ma non stacca nessuno. Ora la Deceuninck-Quick Step di Alaphilippe si mette in testa al gruppo. 15.22 foratura per lo spagnolo Fernando Barcelò (Cofidis). 15.22 Rientra Pogacar. 15.21 Nonostante il sole ed il cielo terso, le temperature sono piuttosto fredde. Appena 7,5°. 15.19 Pogacar sta rientrando sfruttando la scia delle ammiraglie. Al momento l’andatura del gruppo è piuttosto tranquilla. 15.18 Iniziato il Col du Rosier per i fuggitivi. Una salita molto pedalabile: 4,4 km al 5,9% di pendenza media. 15.17 foratura PER Pogacar! Imprevisto per uno dei grandi favoriti, ma rientrerà facilmente. 15.16 Tra poco la Cote de Desnié, ma prima i corridori affronteranno il Col du Rosier. 15.15 4’07” il vantaggio per i sette ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.23 Si muove un uomo della Trek-Segafredo, ma non stacca nessuno. Ora la Deceuninck-Quick Step di Alaphilippe si mette in testa al gruppo. 15.22per lo spagnolo Fernando Barcelò (Cofidis). 15.22 Rientra Pogacar. 15.21 Nonostante il sole ed il cielo terso, le temperature sono piuttosto fredde. Appena 7,5°. 15.19 Pogacar sta rientrando sfruttando la scia delle ammiraglie. Al momento l’andatura del gruppo è piuttosto tranquilla. 15.18 Iniziato il Col du Rosier per i fuggitivi. Una salita molto pedalabile: 4,4 km al 5,9% di pendenza media. 15.17PERImprevisto per uno dei grandi favoriti, ma rientrerà facilmente. 15.16 Tra poco la Cote de Desnié, ma prima i corridori affronteranno il Col du Rosier. 15.15 4’07” il vantaggio per i sette ...

