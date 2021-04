Lazio, nessun contatto per Kaio jorge: "Documenti falsi" (Di domenica 25 aprile 2021) La Lazio e le indiscrezioni di mercato: si è parlato tanto del possibile acquisto di Kaio jorge da parte del Santos ma la società ha smentito l'interesse per il brasiliano con un comunicato ufficiale. ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Lae le indiscrezioni di mercato: si è parlato tanto del possibile acquisto dida parte del Santos ma la società ha smentito l'interesse per il brasiliano con un comunicato ufficiale. ...

Advertising

Wes10Sneijder1 : @NonEvoluto @FrancescoOrdine Ma va,il quinto posto è sicuro quindi nessun problema. Al massimo potreste finire al s… - infoitsport : Nota ufficiale della Lazio: 'Nessun documento firmato con Kaio Jorge, via ad azioni legali' - Peppebarba2 : @realvarriale @SerieA Napoli Lazio atalanta se ne guardano bene di non firmare nessun risarcimento..... Mica scemi! - Miziok67 : Nessun accenno alla lettera delle undici di #SerieA contro le 3 strisciate #SuperLega. (non firmata, da Atalanta, L… - lazio_magazine : LA NOTA - Lazio: 'Nessun accordo per Kaio Jorge, i documenti pubblicati sul web risultano essere falsi e contraffat… -