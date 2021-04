Isola 15, Akash Kumar sta mentendo? Spuntano nuove prove a Domenica Live (Di domenica 25 aprile 2021) A Domenica Live si è tornato a parlare del colore degli occhi di Akash Kumar. Dopo la sua smentita e spiegazione in studio di Domenica scorsa sono emerse nuove prove. Nonostante il modello abbia dichiarato di non essere ricorso al bright ocular, intervento chirurgico pericoloso ed illegale in Europa, oggi nel programma ci sono state nuove testimonianze che mettono in dubbio la sua sincerità. Barbara ha fatto vedere alcune foto nelle quali gli occhi di Akash sono di colore nero. Inoltre, un paparazzo di nome Paolo ha mostrato delle vecchie foto del modello. In alcune aveva gli occhi chiari, ma non del color ghiaccio di ora ed in altre erano scuri. Un’altra persona che lo ha conosciuto nel 2008 ha dichiarato che aveva gli occhi ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 25 aprile 2021) Asi è tornato a parlare del colore degli occhi di. Dopo la sua smentita e spiegazione in studio discorsa sono emerse. Nonostante il modello abbia dichiarato di non essere ricorso al bright ocular, intervento chirurgico pericoloso ed illegale in Europa, oggi nel programma ci sono statetestimonianze che mettono in dubbio la sua sincerità. Barbara ha fatto vedere alcune foto nelle quali gli occhi disono di colore nero. Inoltre, un paparazzo di nome Paolo ha mostrato delle vecchie foto del modello. In alcune aveva gli occhi chiari, ma non del color ghiaccio di ora ed in altre erano scuri. Un’altra persona che lo ha conosciuto nel 2008 ha dichiarato che aveva gli occhi ...

Advertising

92_luchi : Ma la schifezza che fa sto pagliaccio?? Vola basso perché duri come un gatto in tangenziale a fare così. Se ti scal… - Madeline_Tiger : RT @Madeline_Tiger: Akash nel 2015 aveva gli occhi marroni. Chissenefrega, ma era così @carmelitadurso #Pomeriggio5 #isola #isoladeifamos… - Valeriangione : RT @MediasetPlay: Stavate aspettando gli ospiti di lunedì di #IsolaParty? Eccoli! Akash Kumar, Matilde Brandi Myriam Catania, Luca Marini!… - drone_il : No vabbè sto adorando #Akash #isola #domenicalive - Amy00CF : RT @MediasetPlay: Stavate aspettando gli ospiti di lunedì di #IsolaParty? Eccoli! Akash Kumar, Matilde Brandi Myriam Catania, Luca Marini!… -