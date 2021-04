Iraq | rogo in ospedale causa 27 vittime

(Di domenica 25 aprile 2021) Almeno 27 persone sono morte in un incendio scoppiato in una Baghdad, in. Ilè divampato nel reparto di terapia intensiva. Incendio in unin, morti 27 pazienti Covid in terapia intensiva su Notizie.it.

1.49in ospedale: almeno 23 morti Almeno 23 persone sono morte in unscoppiato durante la notte in un'unità di terapia intensiva per pazienti con Covid - 19 a Baghdad:lo hanno detto fonti ...Nelinnescato dallo scontro morirono 140 persone, tra equipaggio e passeggeri, a bordo del ... parla di 'rete di traffici illegali di armi scorie e rifiuti tossici', in un diagramma che lega...Almeno 27 persone sono morte in un incendio scoppiato in un ospedale a Baghdad, in Iraq. Il rogo è divampato nel reparto di terapia intensiva.BAGHDAD - Almeno 23 persone sono morte in un incendio scoppiato durante la scorsa notte in un'unità di terapia intensiva che curava pazienti con Covid-19 a Baghdad: lo hanno detto ieri sera all'agenzi ...