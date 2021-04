Il cinema riapre. Intanto un'epoca è passata

(Di domenica 25 aprile 2021) “Che film vedete? “Vediamo Netflix”. Secondo Paul Schrader, celebre regista di “American Gigolo” e sceneggiatore di “Taxi Driver” e ”“Toro Scatenato”, il cambiole da cui il mondo delnon tornerà più indietro è tutto in questo scambio di battute. E risale a due anni fa, quando lo stesso Scharder andò a trovare alcuni parenti nel Michigan e alla sua banale domanda suo cugino rispose così: “Guardiamo Netflix”. Nessun titolo, ma il nome di una piattaforma di streaming con film, serie e documentari. Il grande regista, sceneggiatore e critico americano in una lunga intervista al “New Yorker” ha spiegato: “In quel momento ho capito il genio di Reed Hastings (fondatore e amministratore delegato di Netflix ndr)”. Ecco, il 25 aprile ci sarà la notte degli Oscar, la prima dopo lo scoppio della pandemia che ha dato un’accelerazione al cambiamento ...

Molte sale non riapriranno, altre faranno i conti con lo strapotere dello streaming. Il parere di Marco Risi e Amedeo Pagani ...Provenienti dalla California, si trasferiscono nel pieno sud contadino, in una regione isolata e certo non splendente degli Stati Uniti. Un film americano dal sapore coreano, Minari racconta di una fa ...