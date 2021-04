Highlights e gol Benevento-Udinese 2-4, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 25 aprile 2021) Highlights e gol del match Benevento-Udinese 2-4, valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2020/2021. Ospiti in vantaggio dopo appena 4? con Nahuel Molina, che riceve l’assist di De Paul e batte Montipò in diagonale. L’Udinese raddoppia con Arslan alla mezz’ora, ma pochi istanti dopo le streghe accorciano dal dischetto con Viola. Nella ripresa Stryger Larsen cala il tris, mentre il poker che chiude i giochi porta la firma di Braaf. Inutile la rete di Lapadula nel finale. In alto e di seguito le immagini salienti del match. LE PAGELLE DEL MATCH GOL 0-1 (4? Molina) GOL 0-2 (31? Arslan) GOL 1-2 (34? Viola rig.) GOL 1-3 (49? Stryger Larsen) GOL 1-4 (73? Braaf) GOL 2-4 (83? Lapadula) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021)e gol del match2-4, valido per la trentatreesima giornata di. Ospiti in vantaggio dopo appena 4? con Nahuel Molina, che riceve l’assist di De Paul e batte Montipò in diagonale. L’raddoppia con Arslan alla mezz’ora, ma pochi istanti dopo le streghe accorciano dal dischetto con Viola. Nella ripresa Stryger Larsen cala il tris, mentre il poker che chiude i giochi porta la firma di Braaf. Inutile la rete di Lapadula nel finale. In alto e di seguito le immagini salienti del match. LE PAGELLE DEL MATCH GOL 0-1 (4? Molina) GOL 0-2 (31? Arslan) GOL 1-2 (34? Viola rig.) GOL 1-3 (49? Stryger Larsen) GOL 1-4 (73? Braaf) GOL 2-4 (83? Lapadula) SportFace.

