Giuliani vince un Razzie per il ruolo in Borat

(Di domenica 25 aprile 2021) L’ex sindaco di New York City Rudyha ricevuto un premiocome peggior attore non protagonista di quest’anno.è apparso pressoché inconsapevolmente nel sequel di, con l’attore Sacha Baron Cohen. Perché Rudyha vinto un? Rudy, ex sindaco di New York City nonché avvocato personale di Donald Trump, ha vinto un Golden Rasperry Award (nel gergo) come peggior attore non protagonista dell’anno.è apparso nel sequelinconsapevolmente. Nel mockumentary,è ripreso mentre di infila dei pantaloni nel momento in cui si sdraia su un letto. Questo mentre l’attrice che interpreta la figlia disi finge ...

Rudy Giuliani per 'Borat - Seguito di film cinema' Shia LaBeouf per 'The Tax Collector - Sangue chiama sangue' Arnold Schwarzenegger per 'The Iron Mask' Bruce Willis per 'Breach', 'Hard Kill' ...L'ex sindaco di New York Rudy Giuliani si è aggiudicato un premio Razzie come peggior attore non protagonista nel sequel di Borat.Premi anche per '365 giorni', 'Music', 'Dolittle' e 'Absolute Proof': ecco tutti i vincitori del peggio in ambito cinematografico ...