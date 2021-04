Domenica 25 aprile 2021 | ospiti Domenica In | Da Noi a Ruota Libera | Domenica Live e Che Tempo Che Fa

Leggi su cityroma

(Di domenica 25 aprile 2021) Una nuovadi festa in compagnia dei salotti televisivi più importanti e seguiti. Seppur in una giornata importante come quella del 25, anniversario dellazione dell’Italia dall’occupazione nazista e fascista, i principali programmi del daytime e prime time Rai e Mediaset andranno in onda regolarmente. A partire, come sempre, dall’appuntamento con laIn di Mara Venier, a partire dalle 14 in punto. Su Canale 5, alle 14:40 circa, ritroveremoe l’approfondimento sull’attualità di Barbara d’Urso che, a partire dalle 17:20, tornerà a sfidarsi con Francesca Fialdini e il suo Da noi… A. In prima ...