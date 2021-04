Da domani il parcheggio torna a pagamento

Leggi su tarantinitime

(Di domenica 25 aprile 2021) Revocata l’ordinanza sulle “strisce blu”, da lunedì 26 sia pagare ilContestualmente all’ingresso della Puglia in zona arancione, da lunedì 26 aprileno ai parcheggi nelle “strisce blu”. Viene revocata la precedente ordinanza che sospendeva il, quindi, è viene riattivato il servizio su tutto il territorio comunale. first appeared on Tarantini Time.