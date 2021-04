Advertising

Open_gol : «Se avremo dati positivi nessuno ha il gusto sadico di limitare i movimenti», dice Locatelli - ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Locatelli: 'Verifica su coprifuoco a metà maggio' #coprifuoco - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Locatelli: 'Verifica su coprifuoco a metà maggio' #coprifuoco - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus Italia, #Locatelli: “Riapriamo per ripristinare le attività economiche, ogni italiano adesso…” - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Locatelli: il coprifuoco è strategico, ma può essere rivisto in base ai dati #coronavirusitalia https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Locatelli

La verifica sul coprifuoco sarà fatta a metà maggio. 'E' il tempo minimo - ha spiegato Franco- per vedere che impatto hanno sulla curva epidemiologica una serie di scelte che hanno avuto il merito di tutelare la salute pubblica e venire incontro al disagio sociale e alla sofferenza ...'E' il tempo minimo - ha detto il presidente del Css Franco- per vedere che impatto ...42 In Grecia individuati 2 casi di variante indiana Due casi di variante indiana delsono ...La verifica sul coprifuoco sarà fatta a metà maggio. "E' il tempo minimo - ha spiegato Franco Locatelli - per vedere che impatto hanno sulla curva epidemiologica una serie di scelte che hanno avuto il ...Covid, vaccino Johnson & Johnson sicuro: “Preso atto del pronunciamento dell’EMA e del parere della CTS di AIFA si legge in un comunicato firmato da ...