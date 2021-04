Advertising

ilcirotano : Conte lancia l'Inter: 'Vittoria che vale nove punti... Lo scudetto è nostro al 95%' - - sportli26181512 : Conte lancia l'Inter: 'Vittoria che vale nove punti... Lo scudetto è nostro al 95%': Conte lancia l'Inter: 'Vittori… - Gazzetta_it : #AntonioConte lancia l'#Inter: 'Vittoria che vale nove punti... #Scudetto nostro al 95%' #InterVerona - estornudoauto : RT @CorSport: #Darmian lancia #Conte verso lo scudetto: l'#Inter stende il #Verona ?? - CorSport : #Darmian lancia #Conte verso lo scudetto: l'#Inter stende il #Verona ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Conte lancia

Lo scudetto adesso è a cinque punti con cinque gare ancora da giocare e la felicità di Antonioè racchiusa tutta in quell'esultanza giustamente poco composta del tecnico dopo il gol di Darmian. Lui la racconta così: "In quella corsa verso i ragazzi vedo il 95% della conquista dello ...La formazione di Antoniosi porta a +13 sul Milan, che lunedì sfiderà la Lazio con il ...//www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Darmianl'...Insomma, San Siro, anche senza tifosi, è un vero fortino per Conte A decidere la sfida del Meazza contro il Verona ci ha pensato Darmian, forse l’uomo che meno ci si aspettava visto i dubbi di inizio ...Auspico che, invece di litigare, si possa parlare di riforma del calcio attraverso format diversi e un professionismo ridotto' L'amministratore delegato nerazzurro sul futuro dell'allenatore: 'A tempo ...