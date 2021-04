Concorsi scuola, Floridia conferma: “Nel Recovery Plan nessuna sanatoria prevista” (Di domenica 25 aprile 2021) La sottosegretaria all'Istruzione, Barbara Floridia, in una nota conferma le indiscrezioni rilanciate da Orizzonte scuola nella tarda serata di ieri: nessuna sanatoria è prevista nel Recovery Plan. Secondo quanto risulta alla nostra redazione una parte del testo sarebbe stata espunta e modificata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 aprile 2021) La sottosegretaria all'Istruzione, Barbara, in una notale indiscrezioni rilanciate da Orizzontenella tarda serata di ieri:nel. Secondo quanto risulta alla nostra redazione una parte del testo sarebbe stata espunta e modificata. L'articolo .

