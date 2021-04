Ceferin attacca ancora Agnelli | “Stavo per ringraziarlo invece tramava alle mie spalle”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 25 aprile 2021) In una lunga intervista al Daily Mail, il presidente della Uefa,, ha per l’ennesima volta mandato una stoccata ad Andrea, presidente della Juve e promotore con Florentino Perez della Super Lega. Queste le parole di: “E’ stato molto stressante, mi sono sentito come messo in lavatrice. Sabato sono andato in Svizzera, otto ore di auto, e avevo tutto pronto per parlare delle nuove riforme per la Champions League e le coppe europee.anche ringraziando, ma da allora ho cambiato quattro volte il discorso. Stavano preparando cose che non mi hanno mai detto.mi mentiva dicendo ‘Non è vero, non è vero…’. Alla fineera vero e io devo raccontare pubblicamente ciò che è successo”. Foto: The Guardian L'articolo proviene da ...