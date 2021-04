Calciomercato Juventus e Roma | arriva l’attaccante | Occasione in Premier

Advertising

Gazzetta_it : #mercato #Juve, #Vlahovic osservato speciale. È lui il partner ideale di #CristianoRonaldo? - infoitsport : Calciomercato Juventus, prossimo allenatore: annuncio ufficiale di Paratici - infoitsport : Calciomercato Juventus, è già addio? Fissato il prezzo, deciso il futuro -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Il campione portoghese è al centro dei rumors per l'eventuale addio alla. Quest'oggi, come ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YOUTUBE....profilo 'Twitter' di.it se fosse giusto confermare il tecnico bresciano sulla panchina dellaa fine stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di...Se Andrea Agnelli dovesse restare nel ruolo di presidente della Juventus il percorso sportivo del club bianconero cambierà. Il futuro di Andrea Pirlo è ancora in bilico e secondo i rumors di radio mer ...Un gol di Morata riacciuffa la Fiorentina nel secondo tempo, ma la Juventus non riesce ad andare oltre il pareggio con i viola. La squadra di Andrea Pirlo va sotto per una rete su calcio di rigore di ...