Bologna, Mihajlovic: «L'arbitro ha falsato la partita. Spero sia l'ultima volta»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l'Atalanta. Le sue dichiarazioni.

POLEMICHE – «L'Atalanta ha vinto con merito, ma l'arbitro ha falsato la partita. Espulsione, rigore… Succede sempre a noi, spero sia l'ultima volta. Nel primo tempo dovevamo stare avanti 2-0. Anche a Crotone ci hanno dato un rigore contro, quando abbiamo parlato con Rocchi ci ha dato un'altra versione».

FORMAZIONE – «Siamo in emergenza dietro, ci mancano gli esterni titolari che ci danno più garanzie. I ragazzi hanno comunque fatto bene, pur cambiando ...»

