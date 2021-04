Zona gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 26 aprile (Di sabato 24 aprile 2021) E’ stato reso noto il nuovo monitoraggio delle regioni d’Italia e di conseguenza è stato possibile da parte del Ministero della Salute, una volta recepito i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, emettere la nuova ordinanza coi colori per ogni regione a partire da lunedì 26 aprile. Una settimana importante perché viene ripristinata la Zona gialla con tutte le riaperture consentite dal nuovo decreto legge firmato nelle ultime ore dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Di seguito la nuova colorazione delle regioni da lunedì 26 aprile. LA nuova colorazione delle regioni A PARTIRE DA LUNEDI’ ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) E’ stato reso noto il nuovo monitoraggiod’Italia e di conseguenza è stato possibile da parte del Ministero della Salute, una volta recepito i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, emettere laordinanza coi colori per ogni regione a partire da26. Una settimana importante perché viene ripristinata lacon tutte le riaperture consentite dal nuovo decreto legge firmato nelle ultime ore dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Di seguito lada26. LAA PARTIRE DA LUNEDI’ ...

