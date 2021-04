Vaccini, in Campania aumentano le scorte di Pfizer: in arrivo 200.000 dosi (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aumenta la prossima settimana la dotazione di dosi Pfizer contro il Covid-19 per la Campania. Mercoledì è infatti prevista la consegna a Napoli di circa 200.000 dosi del vaccino, che verranno poi smistate dalla Regione a tutte le Asl. Un aumento rispetto alle 148.000 dosi inviate nelle scorse settimane. L’approvvigionamento di dosi vaccinali continua anche per gli altri tipi vaccino con due consegne attese per martedì: 22.500 le dosi di Moderna e 12.700 quelle di Astrazeneca. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aumenta la prossima settimana la dotazione dicontro il Covid-19 per la. Mercoledì è infatti prevista la consegna a Napoli di circa 200.000del vaccino, che verranno poi smistate dalla Regione a tutte le Asl. Un aumento rispetto alle 148.000inviate nelle scorse settimane. L’approvvigionamento divaccinali continua anche per gli altri tipi vaccino con due consegne attese per martedì: 22.500 ledi Moderna e 12.700 quelle di Astrazeneca. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

