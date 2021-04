(Di sabato 24 aprile 2021) E’ iniziata il 20 aprile sulla pagina Facebook Italian Lifestyle & Cuisine la Vnelin, evento organizzato dCamera di Commercio Israel Italia, che rapanche la sede ENIT pere realizzato per il Lazio in collaborazione con l’Agenzia Regionale del TurismoRegione Lazio, che vede un ricco calendario di diverse settimane di promozione delle regioni italiane, che valorizzeranno aspetti culturali, paesaggistici ed enogastronomici. Apertura dell’evento il 20 aprile con ladedicata al Lazio. E allora in questo contesto che oggi, 24 aprile alle ore 12.00, Ladipresenterà i “”, ...

CorriereCitta : Torvaianica, la “Costa di Enea” presenta i Torvicelli in Israele, alla V Settimana della Cucina nel Mondo -

Il Caffè.tv

