Superlega | pronti tre inviti per Lispia | Marsiglia e Lione

Secondo il Daily Mail altre tre club avrebbero dovuto partecipare alla Superlega. Lipsia, Marsiglia e Lione sarebbero state le beneficiarie, pronte a sostituire Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Paris Saint Germain. La scelta è quindi ricaduta su queste altre squadre, anche se bisogna anche dire che non c'è mai stato un invito formale: la priorità era ottenere una ripensamento delle altre tre.

