Sinner e Berrettini oggi in semifinale: orario, programma, tv, streaming semifinali Barcellona e Belgrado (Di sabato 24 aprile 2021) Quella di oggi, sabato 24 aprile 2021, potrebbe essere una giornata storica per il tennis italiano. Matteo Berrettini e Jannik Sinner andranno a caccia della finale in un torneo del circuito maggiore. Il romano affronterà Taro Daniel nell’ATP 250 di Belgrado mentre il 19enne nativo di San Candido dovrà vedersela contro Stefanos Tsitsipas nella semifinale dell’ATP 500 di Barcellona. Berrettini dopo aver vissuto un momento molto complicato a causa di un infortunio muscolare alla zona addominale, si sta pian piano riportando ai suoi livelli. A Belgrado ha messo a segno due vittorie autoritarie contro Marco Cecchinato e Filip Krajinovic che gli hanno consegnato la semifinale contro Taro Daniel. L’azzurro parte decisamente favorito anche ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Quella di, sabato 24 aprile 2021, potrebbe essere una giornata storica per il tennis italiano. Matteoe Jannikandranno a caccia della finale in un torneo del circuito maggiore. Il romano affronterà Taro Daniel nell’ATP 250 dimentre il 19enne nativo di San Candido dovrà vedersela contro Stefanos Tsitsipas nelladell’ATP 500 didopo aver vissuto un momento molto complicato a causa di un infortunio muscolare alla zona addominale, si sta pian piano riportando ai suoi livelli. Aha messo a segno due vittorie autoritarie contro Marco Cecchinato e Filip Krajinovic che gli hanno consegnato lacontro Taro Daniel. L’azzurro parte decisamente favorito anche ...

