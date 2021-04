Scarlet Nexus: pubblicati due nuovi video di gameplay (Di sabato 24 aprile 2021) Bandai Namco ha pubblicato due nuovi video di gameplay per Scarlet Nexus, l’atteso titolo action in uscita questa estate Scarlet Nexus si è mostrato al pubblico con due nuovi video di gameplay. Il titolo sviluppato da Bandai Namco è in uscita questa estate e sembra che il suo sviluppo proceda in maniera abbastanza spedita. Nei nuovi video possiamo fare la conoscenza dei due personaggi e delle loro rispettive abilità. I nuovi video di gameplay di Scarlet Nexus ci mostrano le abilità di Yuito e Kasane I due nuovi video di gameplay di ... Leggi su tuttotek (Di sabato 24 aprile 2021) Bandai Namco ha pubblicato duediper, l’atteso titolo action in uscita questa estatesi è mostrato al pubblico con duedi. Il titolo sviluppato da Bandai Namco è in uscita questa estate e sembra che il suo sviluppo proceda in maniera abbastanza spedita. Neipossiamo fare la conoscenza dei due personaggi e delle loro rispettive abilità. Ididici mostrano le abilità di Yuito e Kasane I duedidi ...

