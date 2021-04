Sassuolo-Milan Primavera 1-1 | pareggio di Olzer LIVE NEWS

Advertising

JamesHorncastle : Milan 1-2 Sassuolo FT Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter - DalotDiogo : Torniamo a vincere nel nostro stadio, e lo facciamo da vera squadra. Testa già al Sassuolo. Forza Milan! ???… - goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - infoitsport : Milan Primavera, tragedia nel Sassuolo: lutto al braccio con i rossoneri - milansette : LIVE MN - Primavera, Sassuolo-Milan 1-0: inizio secondo tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Milan

Commenta per primo Continua l'emergenza in casain vista della trasferta di Roma contro la Lazio, in programma lunedì alle 20.45 all'Olimpico. ... Ismael Bennacer, assente contro ilma ...Oggi in campo alle 15 Genoa - Spezia , alle 18 Parma - Crotone e in serata- Sampdoria , ... con dieci punti di vantaggio sul, primo inseguitore. Dietro al Diavolo però i distacchi sono ...55' - Grande gesto tecnico di Saccani, che salta Michelis con una "ruleta" e calcia sul palo. Grande occasione per i padroni di casa! 53' - GOOOOLLLLL DEL ...Continua l'emergenza in casa Milan in vista della trasferta di Roma contro la Lazio, in programma lunedì alle 20.45 all'Olimpico. Come nei giorni ...