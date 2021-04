“Riaperture? Mi fido più dei virologi che di Salvini. I primi sono laureati in Medicina, il secondo in Taleggio”: il monologo di Crozza (Di sabato 24 aprile 2021) Maurizio Crozza – nella nuova puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – sulle Riaperture previste da lunedì: “Fosse per me, dando dei bei ristori, avrei tenuto chiuso tutto maggio, avrei vaccinato anche i canarini e avrei riaperto giugno, luglio e agosto. Tenderei a fidarmi più dei virologi che di Salvini: uno è laureato in Medicina, l’altro in “Taleggio”…voi a chi credereste?”. “Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Maurizio– nella nuova puntata di Fratelli diin onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – sullepreviste da lunedì: “Fosse per me, dando dei bei ristori, avrei tenuto chiuso tutto maggio, avrei vaccinato anche i canarini e avrei riaperto giugno, luglio e agosto. Tenderei a fidarmi più deiche di: uno è laureato in, l’altro in “”…voi a chi credereste?”. “Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

