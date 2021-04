Reggio Emilia, 58enne trovato morto in garage. Grave la moglie (Di sabato 24 aprile 2021) Giallo a Reggio Emilia. Il cadavere di un 58enne è stato trovato nel suo garage a San Martino in Rio. Accanto all’uomo c’era la moglie, di 4 anni più giovane, ricoverata in gravi condizioni in ospedale. A fare la scoperta è stato il figlio della coppia oggi poco dopo le 17. L’uomo aveva ferite alla testa mentre la donna è stata trovata con ferite da taglio al braccio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Reggio Emilia insieme ai colleghi del nucleo investigativo del comando Provinciale. E’ stato necessario anche far intervenire i vigili del fuoco a causa di un principio di incendio nell’abitazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla Procura reggiana. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021) Giallo a. Il cadavere di unè statonel suoa San Martino in Rio. Accanto all’uomo c’era la, di 4 anni più giovane, ricoverata in gravi condizioni in ospedale. A fare la scoperta è stato il figlio della coppia oggi poco dopo le 17. L’uomo aveva ferite alla testa mentre la donna è stata trovata con ferite da taglio al braccio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia diinsieme ai colleghi del nucleo investigativo del comando Provinciale. E’ stato necessario anche far intervenire i vigili del fuoco a causa di un principio di incendio nell’abitazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla Procura reggiana. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

