Ordigno bellico ritrovato ad Acerra, l'Esercito evacua l'area e lo fa brillare (VIDEO) (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Acerra (Na) – Gli artificieri dell'Esercito Italiano hanno effettuato questa mattina le operazioni di disinnesco e di brillamento di un Ordigno inesploso del peso di 250 libbre, risalente al 2° conflitto mondiale e rinvenuto nel comune di Acerra (Napoli). Sul posto è intervenuto in particolare un team di specialisti del 21° reggimento genio guastatori di Caserta e della Brigata bersaglieri "Garibaldi". La bomba, di fabbricazione inglese tipo GP MK, dotata di una spoletta anteriore armata, è stata rinvenuta casualmente durante gli scavi presso il cantiere della linea ferroviaria Napoli – Bari. In seguito alla ricognizione e alle valutazioni del Nucleo Specializzato, la Prefettura di Napoli ha disposto lo sgombero degli edifici e delle strade nonché l'evacuazione del

