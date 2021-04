"Non ero abbastanza maturo". L'enorme rimpianto di Paolo Ciavarro, la confessione al padre seduto accanto a lui (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di confessioni per Massimo e Paolo Ciavarro a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 24 aprile. E il volto di Forum di Barbara Palombelli ha parlato della sua infanzia e svelato alcuni retroscena prima di arrivare in televisione, spiegando come il padre gli sia stato vicino in tutti i momenti di difficoltà, anche dopo la separazione dalla madre, Eleonora Giorgi. Paolo Ciavarro ha spiegato di non essere mai stato un ragazzo complicato, anche se ci fu un contrasto quando decise di abbandonare il calcio: "Avevo talento, mio padre non era assolutamente d'accordo. Non avevo la maturità necessaria per capire che doveva lottare per riuscire nei suoi obiettivi e adesso ho un bel rimpianto", ammette. Dunque ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di confessioni per Massimo ea Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 24 aprile. E il volto di Forum di Barbara Palombelli ha parlato della sua infanzia e svelato alcuni retroscena prima di arrivare in televisione, spiegando come ilgli sia stato vicino in tutti i momenti di difficoltà, anche dopo la separazione dalla madre, Eleonora Giorgi.ha spiegato di non essere mai stato un ragazzo complicato, anche se ci fu un contrasto quando decise di abbandonare il calcio: "Avevo talento, mionon era assolutamente d'accordo. Non avevo la maturità necessaria per capire che doveva lottare per riuscire nei suoi obiettivi e adesso ho un bel", ammette. Dunque ...

Advertising

borghi_claudio : @tammaro_lig @01_entro_py No mi scusi non ho mai pubblicato punto perchè non era il mio mestiere. Però ero Managin… - borghi_claudio : @tammaro_lig @403_spartan @_MssSlytherin @PiazzapulitaLA7 Dipende, per esempio io non sono un ricercatore perchè l… - borghi_claudio : Ovviamente mi ero accorto 'in diretta' di questa cretinata nel DL Zan (legittime...purchè ?????) Avrei potuto eviden… - adorevstyles_ : @pillowvtalk oddio sai che non me ne ero accorta - Cisco46allegro : Sai quante volte mi hanno scartato perché non ero raccomandato ma questo non è un punto debole. -