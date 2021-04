Niente Cashback nel Recovery plan

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 24 aprile 2021) Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) del governo Draghi c’è un cambiamento rilevante rispetto alla versione elaborata dal governo Conte: manca il. Il provvedimento per incentivare i pagamenti digitali, che prevede un rimborso del 10% su ogni acquisto effettuato con carte, fino a un bonus massimo di 150 euro ogni sei mesi dal 2021 a primo semestre del 2022, era uno dei pilastri della “Missione 1”, quella su “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”. Nello specifico il cosiddetto programma “Italia Cashless”, su cui molto avevano puntato l’allora premier Giuseppe Conte e la sua macchina comunicativa, con uno stanziamento di 4,77 miliardi valeva quasi la metà di tutti i fondi impiegati per “Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella Pa”. Ora questa voce non c’è più. Nel Pnrr di Draghi non c’è più spazio per il ...