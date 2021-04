(Di sabato 24 aprile 2021) Sii rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Luciano. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, si sarebbero intensificate le chiacchierate tra il presidente dele il tecnico toscano per la prossima stagione.ha ancora un contratto in essere con l’Inter che scadrà a giugno 2021, quando probabilmente arriverà l’annuncio ufficiale, ma la firma del contratto sembra ormai ad un passo. SportFace.

Advertising

zazoomblog : Napoli si intensificano i contatti con Spalletti - #Napoli #intensificano #contatti - sportface2016 : #calcio #SerieA #Napoli, si intensificano i contatti con Luciano #Spalletti - tuttoatalanta : Napoli, si intensificano i contatti con Spalletti. Ma il rush finale di Gattuso può ribaltare tutto… - 100x100Napoli : Il Napoli intensifica i contatti con Spalletti - AzzurrissimoTwi : ?? ORE FRENETICHE. Si intensificano le voci su un contatto di JP Morgan con il Napoli - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli intensificano

La redazione del Corriere del Mezzogiorno fornisce delle importanti indiscrezioni riguardanti il futuro allenatore del. Sembrerebbe che nelle ultime settimane si siano intensificati i contatti con Spalletti ma non sarebbe stata ancora presa alcuna decisione definitiva sul nuovo allenatore. De Laurentiis al ...Non si fermano le voci che arrivano dall'Inghilterra e riguardano : l'ex allenatore di, Chelsea e Juventus appare nella lista di profili che il Tottenham sta valutando in queste ore per scegliere il candidato ideale alla successione di José Mourinho , esonerato ufficialmente ...La redazione del Corriere del Mezzogiorno fornisce delle importanti indiscrezioni riguardanti il futuro allenatore del Napoli. Sembrerebbe che nelle ultime settimane si siano intensificati i contatti ...Marek Hamsik fa il suo esordio nella nuova stagione. Lo slovacco ed ex capitano del Napoli, che qualche mese fa si è trasferito in Svezia al ...