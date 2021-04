Monoclonali a casa | il parere degli esperti

(Di sabato 24 aprile 2021) Anticorpiin gran parte positivo da parteper il loro utilizzo a livello territoriale in coordinamento con l’ospedale, come sarebbe previsto dal nuovo protocollo ministeriale per le cure anti-Covid a domicilio che si attende a giorni. AnticorpiCovid, Sperimentare “le cure anti-Covid con anticorpia domicilio è utile”, dice il farmacologo Silvio Garattini all’Adnkronos Salute, “perché il momento in cui questi trattamenti sembrano essere più efficaci è proprio la fase precoce della malattia e non sono indicati in ospedale su pazienti già in fase avanzata”. La possibilità di utilizzare gli anticorpisul territorio, in coordinamento con l’ospedale, sarebbe previsto dal nuovo ...

ilmessaggero.it

L'utilizzo avverrebbe a livello territoriale in coordinamento con l'ospedale Anticorpi. Parere in gran parte positivo da parte degli esperti per il loro utilizzo a livello territoriale in coordinamento con l'ospedale, come sarebbe previsto dal nuovo protocollo ...Anticorpi: è questa la svolta che si profila nella lotta contro il Covid - 19, a partire appunto dalle cure domiciliari . Come riportato da Il Messaggero, il nuovo protocollo prevede per la ...Anticorpi monoclonali Covid, Sperimentare “le cure anti-Covid con anticorpi monoclonali a domicilio è utile”, dice il farmacologo Silvio Garattini all’Adnkronos Salute, “perché il momento in cui quest ...“Monoclonali anti-Covid in terapia domiciliare? Il mio è un ‘ni’. Non perché non sarebbe possibile ma perché ci sono due problemi importanti: la selezione dei pazienti, che è abbastanza complessa. E l ...