LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Nicola Bartolini BRONZO! Maestoso corpo libero (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Arriva dunque la prima medaglia per l’Italia a questi Europei. Ora c’è subito la premiazione, Nicola Bartolini è pronto per mettersi al collo il BRONZO! Tra una decina di minuti le finali al volteggio (femminile) e al cavallo con maniglie, entrambe senza italiani. 13.59 Nicola Bartolini sale sul podio con 14.666 (5.8 il D Score, 8.866 di esecuzione). Prima medaglia internazionale ai massimi LIVElli per il 25enne sardo. Maestoso! Vince il russo Nikita Nagornyy (15.166, 6.8), argento al collo dello svizzero Benjamin Gischard (14.966, 6.0). 13.57 BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Nicola Bartolini SUL PODIOOOOOOOOOOO! MEDAGLIA ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 Arriva dunque la prima medaglia per l’Italia a questi. Ora c’è subito la premiazione,è pronto per mettersi al collo ilTra una decina di minuti le finali al volteggio (femminile) e al cavallo con maniglie, entrambe senza italiani. 13.59sale sul podio con 14.666 (5.8 il D Score, 8.866 di esecuzione). Prima medaglia internazionale ai massimilli per il 25enne sardo.! Vince il russo Nikita Nagornyy (15.166, 6.8), argento al collo dello svizzero Benjamin Gischard (14.966, 6.0). 13.57 BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!SUL PODIOOOOOOOOOOO! MEDAGLIA ...

