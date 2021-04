(Di sabato 24 aprile 2021) L’si allontana dalla zona retrocessione e lo fa grazie ad una vittoria disulper 1-0.al 32? il gol diche condanna ilalla terza sconfitta consecutiva che lascia la squadra di Lopez a trentotto punti. In vista del prossimo impegno proibitivo contro l’Atletico Madrid, l’guadagna un successo cruciale per continuare a sperare nella lotta salvezza e a mettere pressione su Valladolid e Alaves, impegnate rispettivamente contro Cadiz e Valencia. SportFace.

Advertising

zazoomblog : Liga 2020-2021 Elche di misura sul Levante: decide Boye - #2020-2021 #Elche #misura #Levante: - tetexalinfini : RT @halfwheel: Liga Privada Pancetta (2020) #cigars - zazoomblog : Real Madrid-Betis stasera in tv: canale orario e diretta streaming Liga 2020-2021 - #Madrid-Betis #stasera #canale… - sportface2016 : #Liga Real Madrid-Betis sarà visibile stasera in tv: ecco canale, orario e diretta streaming della trentaduesima… - zazoomblog : Formazioni Liga 32a giornata 2020-2021 - #Formazioni #giornata #2020-2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2020

Calcio d'Angolo

/2021 14:30 FC Dornbirn - FC Juniors OÖ Bahrain > Campionato/2021 21:00 Al Hidd - Riffa SC Al Muharraq - Al Ahli Belgio > Eerste klasse B/2021 20:00 Lommel SK - RFC Seraing KVC ...Real Madrid - Betis è il match valido per la trentaduesima giornata della/2021. I blancos dovranno conquistare la vittoria per proseguire il proprio inseguimento in classifica nei confronti della capolista Atletico Madrid, forte di tre punti di vantaggio. Reduce ...Liga 2020/2021, l'Elche batte di misura 1-0 il Levante e si porta fuori dalla zona retrocessione: decisiva la rete nel primo tempo di Boye ...Villarreal-Barcellona è una partita valida per la trentaduesima giornata della Liga spagnola: streaming, pronostici, formazioni.