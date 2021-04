Lega Serie A, l’affondo di Ferrero: “Non si dimette nessuno?” (Di sabato 24 aprile 2021) Tensioni, toni accesi e assenze di lusso nell’Assemblea di Lega Serie A. Come riporta il Corriere dello Sport, a rappresentare la Juventus non c’era Agnelli ma Ricci, Chief Revenue Officer, e l’avvocato del club, Gabasio. Regolarmente presenti, invece, sia Marotta sia Scaroni che non hanno proferito parola a differenza di Massimo Ferrero che ha toccato il tema della SuperLega: “Allora dobbiamo far passare tutto così? Non c’è nessuno che si deve dimettere?”, l’affondo del patron blucerchiato. Come riporta il quotidiano, i club sono stati chiamati a esprimersi sul pacchetto 2 dei diritti da rimettere in vendita e sul correttivo per la quota dei ricavi basata sul pubblico degli stadi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Tensioni, toni accesi e assenze di lusso nell’Assemblea diA. Come riporta il Corriere dello Sport, a rappresentare la Juventus non c’era Agnelli ma Ricci, Chief Revenue Officer, e l’avvocato del club, Gabasio. Regolarmente presenti, invece, sia Marotta sia Scaroni che non hanno proferito parola a differenza di Massimoche ha toccato il tema della Super: “Allora dobbiamo far passare tutto così? Non c’èche si devere?”,del patron blucerchiato. Come riporta il quotidiano, i club sono stati chiamati a esprimersi sul pacchetto 2 dei diritti da rimettere in vendita e sul correttivo per la quota dei ricavi basata sul pubblico degli stadi. SportFace.

Advertising

SerieA : Cala il sipario sulla 3??2?? giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per tutte le statist… - CorSport : #LazioToro slitta a fine campionato: malumori in #Lega ?? - DiMarzio : Riunione in Lega per 17 club di #SerieA - IsabellaF1890 : RT @SerieA: Cala il sipario sulla 3??2?? giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per tutte le statistiche: https… - sportface2016 : #LegaSerieA, il retroscena su #Ferrero -