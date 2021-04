La rivolta delle mutande (Di sabato 24 aprile 2021) In questi giorni al palazzo Matignon a Parigi, dove lavora il primo ministro francese, Jean Castex, sono in arrivo pacchi di mutande. Con i pizzi, coi fiori, leopardate, piccole, grandi: ogni paio di mutande è spedito per richiamare l’attenzione del premier e della politica sulla necessità di riaprire i negozi di intimo. Siamo essenziali, dicono gli organizzatori di Action culottée, che sono soprattutto organizzatrici, attive e ironiche sui social, che ripetono: vendiamo prodotti che “portano la felicità” e che sono indispensabili per tutti, non potete tenerci chiusi. La proprietaria di un negozio di lingerie ha inviato al premier un piccolo tanga arancione, con un biglietto: “Ognuno di noi la mattina come prima cosa si infila le mutande. Come si fa a dire che è un prodotto non essenziale?”. Action culottée è un collettivo nato su ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 aprile 2021) In questi giorni al palazzo Matignon a Parigi, dove lavora il primo ministro francese, Jean Castex, sono in arrivo pacchi di. Con i pizzi, coi fiori, leopardate, piccole, grandi: ogni paio diè spedito per richiamare l’attenzione del premier e della politica sulla necessità di riaprire i negozi di intimo. Siamo essenziali, dicono gli organizzatori di Action culottée, che sono soprattutto organizzatrici, attive e ironiche sui social, che ripetono: vendiamo prodotti che “portano la felicità” e che sono indispensabili per tutti, non potete tenerci chiusi. La proprietaria di un negozio di lingerie ha inviato al premier un piccolo tanga arancione, con un biglietto: “Ognuno di noi la mattina come prima cosa si infila le. Come si fa a dire che è un prodotto non essenziale?”. Action culottée è un collettivo nato su ...

