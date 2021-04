(Di sabato 24 aprile 2021) Il sitonazionale.it raccoglierà e racconterà le memorie e la storiaitaliana in un percorso di parole, foto, video, audio e documenti d'epoca. Ilnazionale ...

Advertising

MiC_Italia : Il #25aprile2021 sarà online il #MuseoNazionaleDellaResistenza di Milano @ComuneMI: un progetto digitale per raccon… - infoitcultura : 25 APRILE. DA DOMANI ONLINE IL MUSEO DEL MUSEO NAZIONALE DELLA RESISTENZA DI MILANO - lorenteggio : #25APRILE. DA DOMANI ONLINE IL MUSEO DEL MUSEO NAZIONALE DELLA #RESISTENZA DI MILANO #memoria - eventiatmilano : Milano, dal #25aprile online il sito del Museo Nazionale della Resistenza di Milano - Affaritaliani : La Resistenza è un museo digitale, in attesa della sede a Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Resistenza museo

Nel giorno del 76esimo anniversario della Liberazione d'Italia sarà online ilnazionale delladi Milano: un progetto digitale che prevede un sito e l'attivazione dei profili social Instagram e Facebook. Questi accompagneranno i visitatori alla scoperta del ...... tramite il sito internet e i profili social potremo iniziare a conoscere che cosa ildellaracconterà a tutti noi. Milano è orgogliosa della sua storia e della sua identità di città ...Milano, 24 apr. (askanews) - Nel giorno del 76esimo anniversario della Liberazione d'Italia sarà online il Museo nazionale della resistenza di Milano: un progetto digitale che prevede un sito e l'atti ...Tanti gli eventi in diretta online organizzati per domani 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione ...