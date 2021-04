La pandemia riporta i consumi al 1997 (Di sabato 24 aprile 2021) La spesa in termini reali è crollata del 12,3% nel 2020. Più colpiti i servizi con punte del -40%, meno l’acquisto di beni. Resiste solo l’alimentare Leggi su ilsole24ore (Di sabato 24 aprile 2021) La spesa in termini reali è crollata del 12,3% nel 2020. Più colpiti i servizi con punte del -40%, meno l’acquisto di beni. Resiste solo l’alimentare

Advertising

vaticannews_it : #23aprile La maratona mariana convocata da #PapaFrancesco per la fine della pandemia di #Covid riporta in primo pia… - Italia_Notizie : La pandemia riporta i consumi al 1997 - mrcllznn : RT @fisco24_info: La pandemia riporta i consumi al 1997: La spesa in termini reali è crollata del 12,3% nel 2020. Più colpiti i servizi con… - fisco24_info : La pandemia riporta i consumi al 1997: La spesa in termini reali è crollata del 12,3% nel 2020. Più colpiti i servi… - marcocarestia : RT @vaticannews_it: #23aprile La maratona mariana convocata da #PapaFrancesco per la fine della pandemia di #Covid riporta in primo piano i… -