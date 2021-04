In Veneto 976 nuovi casi e 23 vittime. Migliorano le terapie intensive (Di sabato 24 aprile 2021) Sono 23.219 le persone attualmente positive al Coronavirus in Veneto, in calo rispetto alle 23.307 del giorno precedente. Di queste, 1.350 sono ricoverate nei reparti ordinari delle strutture ospedaliere regionali, 12 in più di ieri. Migliora, invece, il tasso di occupazione delle terapie intensive che, il 24 aprile, accolgono 217 pazienti, 10 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, nella regione sono morte 23 persone. Ieri i decessi erano stati 20, due giorni fa 24. Il totale delle vittime in Veneto ha raggiunto la cifra di 11.226. Dall’inizio della pandemia, sono 407.042 i residenti nella regione ad aver contratto il Covid. Dall’ultima rilevazione risulta che i contagi sono stati 976, scendendo per la prima volta da giorni sotto quota mille. Il giorno precedente, le nuove infezioni ... Leggi su open.online (Di sabato 24 aprile 2021) Sono 23.219 le persone attualmente positive al Coronavirus in, in calo rispetto alle 23.307 del giorno precedente. Di queste, 1.350 sono ricoverate nei reparti ordinari delle strutture ospedaliere regionali, 12 in più di ieri. Migliora, invece, il tasso di occupazione delleche, il 24 aprile, accolgono 217 pazienti, 10 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, nella regione sono morte 23 persone. Ieri i decessi erano stati 20, due giorni fa 24. Il totale delleinha raggiunto la cifra di 11.226. Dall’inizio della pandemia, sono 407.042 i residenti nella regione ad aver contratto il Covid. Dall’ultima rilevazione risulta che i contagi sono stati 976, scendendo per la prima volta da giorni sotto quota mille. Il giorno precedente, le nuove infezioni ...

