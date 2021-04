Il Mattino | Gattuso ha solo una cosa in mente Si è confidato De Laurentis fa marcia indietro

Leggi su napolipiu

(Di sabato 24 aprile 2021) CALCIO NAPOLI- Aurelio De Laurentiis fae valuta l’idea di tenereanche per la prossima stagione. Il presidente del club azzurro avrebbe affidato l’operazione al potente manager Jorge Mendes. Secondo quanto riporta Tuttosport: “De Laurentiis ha capito che uno meglio dioggi non lo trova, e gli basterebbe prendere un paio di centrocampisti di rendimento per dare equilibrio ad una squadra che lavora molto sullo sviluppo per caricare la trazione anteriore. Convincere Rino è la missione affidata a Jorge Mendes”.“Il 23 maggio, tutti i tifosi del Napoli si augurano possa essere vissuto con i festeggiamenti per il ritorno in Champions dopo unanno di assenza”. “Non sarà semplice, perché le avversarie sono tutte agguerrite, però sedovesse riuscire ...