Il generale Figliuolo arriva in Friuli e un alpino gli dedica un murale (Di sabato 24 aprile 2021) Il generale degli alpini Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l" emergenza Covid, lunedì 26 aprile sarà in regione. A lui una penna nera della Destra Tagliamento dedica un murale in quello che viene considerato il " casello degli alpini" , tra Vivaro e Spilimbergo. «Un segnale di incoraggiamento e ringraziamento al nostro generale, un omaggio alle vittime della pandemia, un incoraggiamento ai loro familiari». È questo il messaggio del dipinto di Andrea Cleva, artigiano 52enne di Basaldella, iscritto al gruppo Ana di Vivaro. Un affresco con un gioco di colori: il verde della divisa e degli alpini, il bianco della mascherina, il rosso della pandemia e del lockdown (video Missinato).

