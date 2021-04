Harry, perché non ha visto i nipoti George, Charlotte e Louis dopo il funerale di Filippo (Di sabato 24 aprile 2021) Nonostante le precauzioni adottate, gli occhi di tutto il mondo sono stati puntati non solo sul funerale del Principe Filippo ma anche su William e Harry, in quella che è stata – seppur per spiacevoli motivi – una prima réunion tra i due fratelli. Nella sua breve visita solitaria in Inghilterra però, Harry non ha avuto modo di incontrare i nipotini George, Charlotte e Louis. Il funerale del Principe Filippo (che si è spento all’età di 99 anni il 9 aprile scorso), si è svolto nel rispetto dei rigidi protocolli di sicurezza il 17 aprile 2021, seguito dalle telecamere di tutto il mondo e alla presenza di circa 30 familiari stretti. Tra questi, Harry ha presenziato da solo, lasciando come è ben noto la ... Leggi su dilei (Di sabato 24 aprile 2021) Nonostante le precauzioni adottate, gli occhi di tutto il mondo sono stati puntati non solo suldel Principema anche su William e, in quella che è stata – seppur per spiacevoli motivi – una prima réunion tra i due fratelli. Nella sua breve visita solitaria in Inghilterra però,non ha avuto modo di incontrare ini. Ildel Principe(che si è spento all’età di 99 anni il 9 aprile scorso), si è svolto nel rispetto dei rigidi protocolli di sicurezza il 17 aprile 2021, seguito dalle telecamere di tutto il mondo e alla presenza di circa 30 familiari stretti. Tra questi,ha presenziato da solo, lasciando come è ben noto la ...

