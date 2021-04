Gianni Morandi torna in ospedale dopo l’incidente in campagna. Come sta?

(Di sabato 24 aprile 2021) Ricordiamo tutti il grave incidente di, dell’11 marzo scorso, quando il cantante ha perso l’equilibrio ed è caduto tra le fiamme mentreva bruciando delle sterpaglie in giardino. Per fortuna ne è uscito da vincitore erecuperando pian piano. Ecco gli ultimi aggiornamenti.sui social e aggiorna i fan … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Come spesso accade con, la potenza è nella semplicità. E così, uno scatto che il cantante ha scelto di pubblicare, su Instagram accompagnato solo da una sobria didascalia - "fisioterapia con Nicoletta" - è ... Gianni Morandi, dopo aver trascorso la Pasqua al Centro grandi ustioni dell'ospedale Bufalini di Cesena – dove è stato ricoverato subito dopo l'incidente – torna di nuovo in ospedale ... Il cantautore ha pubblicato un'immagine in cui si vedono le mani scampate all'incendio. Il cantante è stato a lungo ricoverato e ora è in cura al Bufalini di Cesena ...