Fonseca | “È difficile gestire partite ogni tre giorni | il calo in campionato non accade solo alla Roma”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato così la partita col Cagliari in conferenza stampa. Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy stanno bene, si sono allenati con la squadra in questi giorni e saranno convocati. Vedremo chi può iniziare, ma la situazione va gestita con attenzione. Sono comunque molto soddisfatto di avere quattro giocatori in più. Confesso che è difficile gestire tante partite, specialmente quando non abbiamo tutti i giocatori. Devo anche dire che quando giochiamo ogni tre giorni all'inizio della stagione è un conto, adesso ne è un altro. Ma questo non succede solo con la Roma, è così anche per il Villarreal che ha perso due delle ultime tre, o l'Arsenal che è 9° o 10°.

