Cassa Integrazione Covid | i numeri riferiti dall' INPS

Da aprile 2020 a marzo 2021 le ore totali di Cassa Integrazione richieste e autorizzate sono state più di 5 milioni. Si comprende quindi quanto la Cassa Integrazione Covid sia stata importante per aiutare i lavoratori costretti a non lavorare a causa delle restrizioni imposte dal Governo per contenere la pandemia di Coronavirus nel nostro Paese. L'Osservatorio dell'INPS ha riferito la ripartizione precisa delle ore di Cassa Integrazione richieste. Nello specifico le 5.016,7 milioni di ore rappresentano 1.028,8 milioni di ore di Cig in deroga, 1.728,4 milioni di ore per l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 2.259,5 milioni di ore di Cig ordinaria.

