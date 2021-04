Carolina De’ Castiglioni: “Rispettabili Cittadine”, un corto che insegna ironicamente a gestire una molestia (Di sabato 24 aprile 2021) Carolina De’ Castiglioni lancia sui social il cortometraggio “Rispettabili Cittadine”, con il quale mostra un mondo parallelo in cui le molestie sono viste come complimenti. Un gruppo di studentesse impara a rispondere educatamente a tali complimenti, mediante gli insegnamenti impartiti dalla docente. “Rispettabili Cittadine”- Photo credits: webCarolina De’ Castiglioni, attrice e sceneggiatrice, nel suo cortometraggio “Rispettabili Cittadine”, rappresenta un mondo parallelo, in cui le molestie, vengono considerate semplici complimenti. Scene e frasi surreali che ogni donna si è sentita dire almeno una volta nella vita. Il video, che vuole far emergere l’aspetto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021)De’lancia sui social ilmetraggio “”, con il quale mostra un mondo parallelo in cui le molestie sono viste come complimenti. Un gruppo di studentesse impara a rispondere educatamente a tali complimenti, mediante glimenti impartiti dalla docente. “”- Photo credits: webDe’, attrice e sceneggiatrice, nel suometraggio “”, rappresenta un mondo parallelo, in cui le molestie, vengono considerate semplici complimenti. Scene e frasi surreali che ogni donna si è sentita dire almeno una volta nella vita. Il video, che vuole far emergere l’aspetto ...

