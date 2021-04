Birmania: primo viaggio all'estero del capo dei militari (Di sabato 24 aprile 2021) Il leader della giunta birmana, il generale Min Aung Hlaing, è arrivato a Giacarta per un incontro con i leader dei Paesi del sud - est asiatico membri dell'organizzazione regionale Asean. Le immagini ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) Il leader della giunta birmana, il generale Min Aung Hlaing, è arrivato a Giacarta per un incontro con i leader dei Paesi del sud - est asiatico membri dell'organizzazione regionale Asean. Le immagini ...

Ultime Notizie dalla rete : Birmania primo Birmania: primo viaggio all'estero del capo dei militari ...mostrano il generale birmano che scende dall'aereo dopo essere atterrato nella capitale indonesiana per il suo primo viaggio all'estero da quando l'esercito ha preso il potere in Birmania. 24 aprile ...

Birmania: manifestazioni a Yangon, l'Asean stia con il popolo A Yangon, la principale città della Birmania, è tornata in strada la protesta contro la giunta militare che ha preso il potere il primo febbraio. I manifestanti hanno marciato mostrando il gesto delle tre dita, diventato un simbolo di ...

